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Borsa günü düşüşle tamamladı

06.05.2020 18:31

Son güncelleme : 06.05.2020 18:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.571,46 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 166,06 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,40 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.280,05 puana kadar çıkan BIST 100  endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen  satışlarla 98.500 seviyesinin üstünde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu,  İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Çin'de hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip  edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin  destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.571
Değişim :  -0,17% |  -166,06
Açılış :  98.886  
Önceki Kapanış :  98.738  
En Yüksek
99.280 En Düşük
98.069
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.727.238 % 10,00  
ARTI 2,20 391.917 % 10,00  
EKIZ 12,98 599.819 % 10,00  
RODRG 2,20 665.915 % 10,00  
POLTK 121,00 273.384 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8647 8,9092 % 0,99  
Frank 7,3482 7,3924 % 1,36  
Riyal 1,9095 1,9191 % 1,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -18,32  
Altın Gr. 391 391 2,38  
Cumhuriyet 2.498 2.552 12,10  
Tam 2.571 2.619 16,40  
Yarım 1.255 1.280 8,00  
Çeyrek 625 640 4,00  
Gümüş.Ons 14,91 14,94 -0,04  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,05  
B. Petrol 29,70 29,70 -1,27  
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