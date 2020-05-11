Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
11.05.2020 18:29
Son güncelleme : 11.05.2020 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,97 puan azalırken toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınıyla ilgili haber akışının takip edildiğini belirtti.
Yarın yurt dışında ABD'de ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:05385,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,38
|Açılış
|: 385,65
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.731.156
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6951
|8,7387
|% -0,78
|
|Frank
|7,2395
|7,2831
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-7,60
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.538
|-30,50
|
|Tam
|2.558
|2.605
|-31,30
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,30
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,37
|30,37
|-0,60
|