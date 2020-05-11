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Borsa günü düşüşle tamamladı

11.05.2020 18:29

Son güncelleme : 11.05.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,97 puan azalırken toplam  işlem hacmi 10,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken,  holding endeksi  yüzde 0,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  7,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile spor  oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınıyla ilgili haber akışının  takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt dışında ABD'de ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda  olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0597.792
Değişim :  -0,05% |  -52,97
Açılış :  98.420  
Önceki Kapanış :  97.845  
En Yüksek
98.641 En Düşük
97.792
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 28.678 % 10,02  
IHLGM 1,21 348.081.762 % 10,00  
AYES 2,64 81.399 % 10,00  
GEDIK 22,44 27.199.890 % 10,00  
DAGHL 3,74 8.731.156 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6951 8,7387 % -0,78  
Frank 7,2395 7,2831 % -0,38  
Riyal 1,8785 1,8879 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 -7,60  
Altın Gr. 386 386 -1,67  
Cumhuriyet 2.485 2.538 -30,50  
Tam 2.558 2.605 -31,30  
Yarım 1.248 1.273 -15,30  
Çeyrek 622 637 -7,70  
Gümüş.Ons 15,38 15,41 -0,06  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,01  
B. Petrol 30,37 30,37 -0,60  
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