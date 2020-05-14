Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
14.05.2020 18:18
Son güncelleme : 14.05.2020 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 966,10 puan azalırken toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bilişim en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para
politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Yarın yurt içinde beklenti anketi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
18:057,5245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
18:05387,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,96
|Açılış
|: 387,21
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|532.908
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4689
|8,5114
|% -0,48
|
|Frank
|7,1342
|7,1771
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8467
|1,8559
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|13,72
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.534
|15,00
|
|Tam
|2.562
|2.600
|15,50
|
|Yarım
|1.250
|1.271
|7,50
|
|Çeyrek
|625
|636
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|1,04
|
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