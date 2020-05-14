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Borsa günü düşüşle tamamladı

14.05.2020 18:18

Son güncelleme : 14.05.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 966,10 puan azalırken toplam  işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 1,08 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bilişim  en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan  "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona  yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir  izlendiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde beklenti anketi ve konut satış istatistikleri, yurt  dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme  başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün  destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0599.193
Değişim :  -0,96% |  -966,10
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.381 En Düşük
98.494
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
UMPAS 0,88 532.908 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4689 8,5114 % -0,48  
Frank 7,1342 7,1771 % -0,15  
Riyal 1,8467 1,8559 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 13,72  
Altın Gr. 387 387 2,19  
Cumhuriyet 2.489 2.534 15,00  
Tam 2.562 2.600 15,50  
Yarım 1.250 1.271 7,50  
Çeyrek 625 636 3,80  
Gümüş.Ons 15,73 15,77 0,18  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,03  
B. Petrol 30,23 30,23 1,04  
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