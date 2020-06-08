Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
08.06.2020 18:35
Son güncelleme : 08.06.2020 18:35
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile madencilik oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 111.042,82 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 109.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, yarın yurt dışında Euro
Bölgesi'nde büyüme, ABD'de toptan eşya satışları ve stokları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00369,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,49
|Açılış
|: 369,29
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5977
|8,6408
|% 0,62
|
|Frank
|7,0706
|7,1132
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8042
|1,8132
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,13
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.430
|-17,20
|
|Tam
|2.468
|2.497
|-21,50
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-10,50
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-1,08
|