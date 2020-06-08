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Borsa günü düşüşle tamamladı

08.06.2020 18:35

Son güncelleme : 08.06.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,75 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,22 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 111.042,82 puanla 6 Mart'tan bu yana en  yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 109.500  puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de toptan  eşya satışları ve stokları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve  113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00109.637
Değişim :  -0,35% |  -384,75
Açılış :  110.332  
Önceki Kapanış :  110.022  
En Yüksek
111.043 En Düşük
109.248
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5977 8,6408 % 0,62  
Frank 7,0706 7,1132 % 0,99  
Riyal 1,8042 1,8132 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.692 6,13  
Altın Gr. 370 370 3,14  
Cumhuriyet 2.397 2.430 -17,20  
Tam 2.468 2.497 -21,50  
Yarım 1.204 1.219 -10,50  
Çeyrek 602 609 -5,30  
Gümüş.Ons 17,47 17,50 0,06  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,04  
B. Petrol 41,22 41,22 -1,08  
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