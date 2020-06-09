Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
09.06.2020 18:34
Son güncelleme : 09.06.2020 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.
Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
18:057,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0626
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7291
En Düşük
7,6354
18:05375,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,80
|Açılış
|: 375,54
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.323.950
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6254
|8,6686
|% 0,17
|
|Frank
|7,1334
|7,1764
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8058
|1,8148
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|19,01
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.463
|28,60
|
|Tam
|2.505
|2.535
|33,30
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|12,40
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,22
|