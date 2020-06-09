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Borsa günü düşüşle tamamladı

09.06.2020 18:34

Son güncelleme : 09.06.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,56 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret  endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de ve ABD'de  enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000  seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.237
Değişim :  -0,37% |  -400,56
Açılış :  109.945  
Önceki Kapanış :  109.637  
En Yüksek
110.330 En Düşük
108.456
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 6,05 3.381.878 % 10,00  
YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.323.950 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6254 8,6686 % 0,17  
Frank 7,1334 7,1764 % 1,04  
Riyal 1,8058 1,8148 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 19,01  
Altın Gr. 376 376 5,03  
Cumhuriyet 2.433 2.463 28,60  
Tam 2.505 2.535 33,30  
Yarım 1.222 1.233 12,40  
Çeyrek 611 618 7,40  
Gümüş.Ons 17,70 17,75 -0,05  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,00  
B. Petrol 40,58 40,58 -0,22  
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