Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
27.03.2020 18:27
Son güncelleme : 27.03.2020 18:42
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.402,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,23 ile spor, en çok gerileyen yüzde 7,25 ile iletişim oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 92.299,34 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin endişeler ve Avrupa borsalarındaki sert düşüşlerin negatif etkisiyle düşüşe geçerek 88.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınan tedbirlere rağmen, ABD'nin vaka sayısında Çin'i geride bırakarak Kovid-19 pandemisinin en etkili olduğu ülke olmasına paralel risk algısının görece arttığını söyledi.
Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 85.500'ün önemli destek, 92.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini belirtti.
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0580
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0708
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1324
En Düşük
7,0479
18:05337,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,77
|Açılış
|: 337,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9332
|7,9730
|% 1,95
|
|Frank
|6,7069
|6,7473
|% 1,41
|
|Riyal
|1,7138
|1,7224
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,62
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,02
|
|B. Petrol
|24,71
|24,71
|-1,63
|