Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 88.059,46 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
30.03.2020 18:23
Son güncelleme : 30.03.2020 18:43
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,91 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.
Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro
Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5881
En Düşük
6,4403
18:057,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0807
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05342,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,91
|Açılış
|: 342,97
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.730.534
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1472
|8,1880
|% 1,82
|
|Frank
|6,8367
|6,8778
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7481
|1,7568
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-9,48
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,00
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,54
|25,54
|-2,41
|
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