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Borsa günü yükselişle tamamladı

09.04.2020 18:20

Son güncelleme : 09.04.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 değer kazancıyla 95.834,44 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.609,22 puan artarken, toplam  işlem hacmi 15,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,61, holding endeksi yüzde 2,59 değer  kazandı. Tüm sektör endeksleri günü artışla tamamlarken, en fazla kazandıran  bankacılık oldu.

Artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği ile  gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü analistlerin  direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 üzerinde tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu  hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD  Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme ve kredi  desteği adımlarının küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon  dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı.

Fed, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, hane halkları ve tüm  ölçekteki işletmeler ile yerel yönetimlere verilecek desteklerin detaylarını  açıkladı. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için  tüm yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını  genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği belirtildi.

Değerlendirmede görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell,  "Fed'in rolü, bu kısıtlı ekonomik faaliyet döneminde, olabildiğince rahatlama ve  istikrar sağlamaktır ve bugünkü eylemlerimiz nihai iyileşmenin mümkün olduğunca  güçlü olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından dolar/TL yüzde 1,7 değer kaybederek 6,6560'a  gerilerken, Avrupa borsalarındaki yükselişler de yüzde 2'ye yaklaştı.

Yarın, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve  Çin'in enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000  seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.






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