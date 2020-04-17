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Borsa günü yükselişle tamamladı

17.04.2020 18:32

Son güncelleme : 17.04.2020 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazancıyla 98.179,82 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.930,73 puan artarken, toplam  işlem hacmi 12,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,04 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,69 ile inşaat, en  çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin  gelişmelerle küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel Borsa İstanbul'un  da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para  Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise  dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta  olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne  çıktığını bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  2,01% |  1.930,73
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.759 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 312.055 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 282.799 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6250 8,6682 % 0,00  
Frank 7,1331 7,1761 % 0,07  
Riyal 1,8375 1,8467 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.695 -24,01  
Altın Gr. 376 377 -7,07  
Cumhuriyet 2.419 2.478 -45,50  
Tam 2.490 2.554 -43,00  
Yarım 1.210 1.241 -22,70  
Çeyrek 607 621 -11,30  
Gümüş.Ons 15,17 15,20 -0,35  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,09  
B. Petrol 28,30 28,30 0,48  
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