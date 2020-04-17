Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazancıyla 98.179,82 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
17.04.2020 18:32
Son güncelleme : 17.04.2020 18:32
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.930,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,69 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmelerle küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel Borsa
İstanbul'un da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05377,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -6,47
|Açılış
|: 377,30
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6250
|8,6682
|% 0,00
|
|Frank
|7,1331
|7,1761
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8375
|1,8467
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.695
|-24,01
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.478
|-45,50
|
|Tam
|2.490
|2.554
|-43,00
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|607
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,20
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|0,48
|