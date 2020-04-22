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Borsa günü yükselişle tamamladı

22.04.2020 18:38

Son güncelleme : 22.04.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 98.170,98 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 551,98 puan artarken, toplam  işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,78 ile  bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı  oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında pozitif seyrini sürdürdü. TCMB, Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e  çekti.

Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi  düşüşün ardından petrol fiyatlarındaki normalleşmeye paralel risk algısının  görece azaldığını, küresel pay piyasalarıyla birlikte Borsa İstanbul'un da  yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde  açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini bildiren analistler,  teknik açıdan BIST 100  endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak  öne çıktığını bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,57% |  551,98
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
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97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.254.062 % 10,00  
LOGO 78,65 60.971.240 % 10,00  
LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6016 8,6447 % 0,62  
Frank 7,1756 7,2188 % 0,15  
Riyal 1,8538 1,8631 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 24,88  
Altın Gr. 384 384 6,21  
Cumhuriyet 2.467 2.526 42,30  
Tam 2.531 2.592 43,30  
Yarım 1.233 1.265 21,10  
Çeyrek 619 633 10,50  
Gümüş.Ons 14,97 15,00 0,09  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,03  
B. Petrol 20,54 20,54 1,21  
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