Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 98.170,98 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
22.04.2020 18:38
Son güncelleme : 22.04.2020 18:38
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 551,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,78 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında pozitif seyrini sürdürdü. TCMB, Para
Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.
Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından petrol fiyatlarındaki normalleşmeye paralel risk algısının görece azaldığını, küresel pay piyasalarıyla birlikte Borsa
İstanbul'un da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.
Yarın yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
18:057,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
18:05384,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 6,66
|Açılış
|: 384,84
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,29
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6016
|8,6447
|% 0,62
|
|Frank
|7,1756
|7,2188
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|24,88
|
|Altın Gr.
|384
|384
|6,21
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.526
|42,30
|
|Tam
|2.531
|2.592
|43,30
|
|Yarım
|1.233
|1.265
|21,10
|
|Çeyrek
|619
|633
|10,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|20,54
|20,54
|1,21
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 98, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 11, 046.00 milyon TL de
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