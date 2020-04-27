Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kazancıyla 101.267,36 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
27.04.2020 18:30
Son güncelleme : 27.04.2020 18:30
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.508,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,77 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.
Yarın yurt dışında ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05385,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,61
|Açılış
|: 385,07
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.202.172
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|282.516
|% -9,63
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.116.839
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.900.939
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|829.637.948
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.338
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.900.939
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.116.839
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6515
|8,6949
|% 0,91
|
|Frank
|7,1371
|7,1801
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|-12,90
|
|Tam
|2.532
|2.586
|-17,20
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-6,50
|
|Çeyrek
|619
|632
|-3,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
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