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Borsa günü yükselişle tamamladı

27.04.2020 18:30

Son güncelleme : 27.04.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kazancıyla 101.267,36 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.508,40 puan artarken, toplam  işlem hacmi 15 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi yüzde 2,54 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,77 ile turizm,  tek  gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye  başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

Yarın yurt dışında ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat  sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.267
Değişim :  2,54% |  2.508,40
Açılış :  100.086  
Önceki Kapanış :  98.759  
En Yüksek
101.361 En Düşük
100.086
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 7,15 156.721.319 % 10,00  
MMCAS 0,99 118.918 % 10,00  
RTALB 16,83 8.544.894 % 10,00  
BANVT 24,20 20.202.172 % 10,00  
EGCYO 0,55 167.853 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6515 8,6949 % 0,91  
Frank 7,1371 7,1801 % 0,26  
Riyal 1,8528 1,8621 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 385 385 -1,55  
Cumhuriyet 2.467 2.524 -12,90  
Tam 2.532 2.586 -17,20  
Yarım 1.233 1.264 -6,50  
Çeyrek 619 632 -3,30  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
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