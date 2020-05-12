Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 değer kazancıyla 99.615,88 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
12.05.2020 18:35
Son güncelleme : 12.05.2020 18:35
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.823,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 2,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,35 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.200 ve 95.500 seviyelerinin öne çıktığını bildirdi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar
açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 8,2 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9953
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0778
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
18:05384,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,27
|Açılış
|: 384,77
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5916
|8,6347
|% -1,21
|
|Frank
|7,2045
|7,2479
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|11,50
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.520
|-17,30
|
|Tam
|2.546
|2.586
|-17,80
|
|Yarım
|1.242
|1.264
|-8,70
|
|Çeyrek
|621
|632
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,21
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