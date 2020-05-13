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Borsa günü yükselişle tamamladı

13.05.2020 18:21

Son güncelleme : 13.05.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 100.159,13 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 543,25 puan artarken, toplam  işlem hacmi 13,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile  finansal  kiralama, faktoring,en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki  artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve  ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların  güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avrupa  Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı ekonomik bülten, ABD'de ihracat ve ithalat  fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip  edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  102.500  puanın direnç, 97.200 puanın  ise destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde  2,8 artmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.




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