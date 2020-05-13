Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 100.159,13 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
13.05.2020 18:21
Son güncelleme : 13.05.2020 18:38
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 543,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,3 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama, faktoring,en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile turizm oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.
Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı ekonomik bülten, ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 97.200 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,8 artmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5610
18:05384,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,73
|Açılış
|: 384,88
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5142
|8,5569
|% -0,45
|
|Frank
|7,1647
|7,2079
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|11,71
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.518
|7,60
|
|Tam
|2.548
|2.584
|7,70
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|3,70
|
|Çeyrek
|622
|632
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,73
|29,73
|-0,25
|
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