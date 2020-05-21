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Borsa günü yükselişle tamamladı

21.05.2020 18:09

Son güncelleme : 21.05.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 102.648,93 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki  kapanışa göre 491,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,07 ile menkul kıymet,  yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) faiz indiriminin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 103.200,00 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 102.500,00 puanın üzerinde dengelendi.

TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

Analistler,  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite  kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon  başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.200 ve 105.000 seviyelerinin direnç,  100.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05102.649
Değişim :  0,48% |  491,40
Açılış :  102.224  
Önceki Kapanış :  102.158  
En Yüksek
103.227 En Düşük
102.149
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZMDC 11,66 18.377.642 % 10,00  
GEDZA 9,68 24.023.982 % 10,00  
AYCES 31,08 1.460.381 % 9,98  
JANTS 68,35 25.704.923 % 9,98  
ISATR 414.914,10 414.914 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2834 8,3249 % -0,04  
Frank 6,9800 7,0220 % -0,46  
Riyal 1,8043 1,8134 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 -23,54  
Altın Gr. 377 377 -5,05  
Cumhuriyet 2.434 2.471 -31,70  
Tam 2.505 2.535 -32,50  
Yarım 1.223 1.239 -15,90  
Çeyrek 611 620 -8,00  
Gümüş.Ons 16,98 17,02 -0,57  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 -0,12  
B. Petrol 36,34 36,34 0,59  
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