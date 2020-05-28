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Borsa günü yükselişle tamamladı

28.05.2020 18:32

Son güncelleme : 28.05.2020 18:44
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 105.359,76 puandan tamamladı ve 6 Mart`tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,26 puan artarken, toplam  işlem hacmi 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,90 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.000 seviyesinin üzerini test eden BIST 100 endeksi, 105.359,76 puanla 6  Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasının açıklayacağı finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel  gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin  takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede  hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyelerinin öne çıktığını, olası düşüşlerde ise  100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi  Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5  olarak gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00105.360
Değişim :  0,39% |  406,26
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
106.292 En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
TSGYO 2,83 28.994.089 % 9,69  
SERVE 4,78 1.169.250 % 7,17  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3759 8,4179 % 1,15  
Frank 7,0349 7,0773 % 0,95  
Riyal 1,8098 1,8189 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 12,07  
Altın Gr. 378 378 5,28  
Cumhuriyet 2.448 2.480 33,80  
Tam 2.520 2.556 46,20  
Yarım 1.230 1.244 17,00  
Çeyrek 615 623 8,50  
Gümüş.Ons 17,40 17,44 0,16  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,06  
B. Petrol 35,27 35,27 0,67  
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