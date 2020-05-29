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Borsa günü yükselişle tamamladı

29.05.2020 18:31

Son güncelleme : 29.05.2020 18:46
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 105.520,47 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,71 puan artarken, toplam  işlem hacmi 14,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazanırken, holding endeksi yüzde  1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,66  ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile inşaat oldu.

6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100  endeksi, yükselişini üst üste 8'inci işlem gününe taşıdı. Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa  Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de yayımlanacak istihdam raporu, dünya genelinde  açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini  belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek  konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92)  göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği  hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 9,80  olurken, tahminler yüzde 9,80-11,73 aralığında yer aldı.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3948 8,4369 % 0,31  
Frank 7,0671 7,1096 % 0,43  
Riyal 1,8111 1,8202 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 16,43  
Altın Gr. 380 381 4,13  
Cumhuriyet 2.467 2.499 25,50  
Tam 2.540 2.568 18,60  
Yarım 1.239 1.253 12,80  
Çeyrek 620 628 6,40  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 0,48  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,10  
B. Petrol 35,91 35,91 -0,12  
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