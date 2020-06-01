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Borsa günü yükselişle tamamladı

01.06.2020 18:21

Son güncelleme : 01.06.2020 18:36
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 107.266,19 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.745,71 puan artarken, toplam  işlem hacmi 14,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,17 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile  gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile ticaret oldu.

6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100  endeksi, yükselişini üst üste 9'uncu  işlem gününe taşıdı.

Analistler, yarın yurt içinde  finansal kesim dışındaki firmaların  döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ABD'de ISM New York endeksi  verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000  puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.266
Değişim :  1,65% |  1.745,72
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.372 En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 2.418.737 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
IDGYO 4,85 7.691.136 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4685 8,5109 % 0,86  
Frank 7,0554 7,0979 % -0,11  
Riyal 1,8093 1,8184 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 8,26  
Altın Gr. 381 381 1,40  
Cumhuriyet 2.466 2.506 32,00  
Tam 2.539 2.578 28,80  
Yarım 1.239 1.262 21,80  
Çeyrek 619 629 8,20  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 0,40  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 0,07  
B. Petrol 37,45 37,45 -0,39  
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