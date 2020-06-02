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Borsa günü yükselişle tamamladı

02.06.2020 18:37

Son güncelleme : 02.06.2020 18:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazancıyla 108.097,27 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 831,08 puan artarken, toplam  işlem hacmi 16 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 2,59 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile  gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma  oldu.

BIST 100 endeksi, 108.097,27 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 10'uncu işlem gününe  taşıdı.

Analistler, dünya borsalarındaki yükselişler ve döviz kurlarındaki  düşüşün pozitif etkisiyle Borsa İstanbul'da da alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini  belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde  açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör  istihdamı ve fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi başta  olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni  hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92)  göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği  hesaplanıyor.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4176 8,4598 % -0,72  
Frank 6,9789 7,0209 % -1,11  
Riyal 1,7879 1,7969 % -1,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -1,39  
Altın Gr. 377 377 -4,29  
Cumhuriyet 2.441 2.480 -28,80  
Tam 2.513 2.545 -37,20  
Yarım 1.226 1.246 -18,30  
Çeyrek 613 623 -7,20  
Gümüş.Ons 18,10 18,13 -0,18  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,07  
B. Petrol 38,98 38,98 0,66  
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