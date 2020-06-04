Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
04.06.2020 18:28
Son güncelleme : 04.06.2020 18:40
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,75 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, 109.536,92 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 12'inci işlem gününe taşıdı.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.
Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini, yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0874
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 372,70
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.445.436
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4946
|8,5372
|% 0,55
|
|Frank
|7,0463
|7,0887
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|14,58
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,59
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|18,40
|
|Tam
|2.485
|2.516
|18,90
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|9,30
|
|Çeyrek
|607
|614
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-0,38
|