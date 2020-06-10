Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 109.778,94 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
10.06.2020 18:24
Son güncelleme : 10.06.2020 18:40
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 542,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.
Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.
Yarın yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05374,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 374,72
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6379
|8,6812
|% 0,19
|
|Frank
|7,1501
|7,1932
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8047
|1,8138
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|1,64
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.463
|6,80
|
|Tam
|2.506
|2.530
|3,30
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,50
|
|Çeyrek
|612
|618
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,76
|
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