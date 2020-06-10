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Borsa günü yükselişle tamamladı

10.06.2020 18:24

Son güncelleme : 10.06.2020 18:40
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 109.778,94 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 542,41 puan artarken, toplam  işlem hacmi 16,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile turizm, en  çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve  sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü  üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden  analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin  odağında olacağını söyledi.

Yarın yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak  üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda  olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.779
Değişim :  0,50% |  542,42
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.410 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 88,00 40.115.723 % 10,00  
EGCYO 1,65 1.930.258 % 10,00  
ISBIR 976,60 1.242.252 % 9,99  
RTALB 24,92 4.074.694 % 9,97  
DAGHL 9,60 2.681.999 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6379 8,6812 % 0,19  
Frank 7,1501 7,1932 % 0,45  
Riyal 1,8047 1,8138 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 1,64  
Altın Gr. 376 376 1,40  
Cumhuriyet 2.435 2.463 6,80  
Tam 2.506 2.530 3,30  
Yarım 1.223 1.233 3,50  
Çeyrek 612 618 1,70  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 0,23  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,06  
B. Petrol 40,42 40,42 -0,76  
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