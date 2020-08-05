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Borsa günü yükselişle tamamladı

05.08.2020 18:25

Son güncelleme : 05.08.2020 18:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 1.091,80 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,64 puan artarken, toplam  işlem hacmi 23 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile inşaat, en  çok gerileyen ise yüzde 6,81 ile spor oldu.

Gün içinde en yüksek 1.100, en düşük 1.066 puan arasında dalgalı bir  seyir izleyen BIST endeksi, günü 1.091,80 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün  ardından bugünkü satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde  karşılandığını ifade etti.

Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın kararları ve ABD'de haftalık  işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de  görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve yeni tip corona virüs salgınına yönelik  haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,43% |  4,64
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 4,84 351.930 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
KLGYO 7,92 31.653.088 % 10,00  
TRKCM 3,96 422.768.579 % 10,00  
AVISA 13,99 8.592.260 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2285 9,2748 % 2,88  
Frank 7,7424 7,7891 % 3,14  
Riyal 1,8719 1,8813 % 2,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.047 2.048 28,09  
Altın Gr. 465 465 17,84  
Cumhuriyet 3.050 3.102 117,80  
Tam 3.142 3.192 121,00  
Yarım 1.525 1.558 61,40  
Çeyrek 765 780 29,60  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 0,93  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,35  
B. Petrol 46,02 46,02 1,59  
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