Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 1.091,80 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
05.08.2020 18:25
Son güncelleme : 05.08.2020 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 23 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,81 ile spor oldu.
Gün içinde en yüksek 1.100, en düşük 1.066 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST endeksi, günü 1.091,80 puandan tamamladı.
Analistler, BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından bugünkü satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandığını ifade etti.
Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın kararları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve yeni tip corona virüs salgınına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1358
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
18:058,3934
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,2278
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4009
En Düşük
8,1274
18:05463,89
En Yüksek
|Değişim
|: 3,79%
|| 16,95
|Açılış
|: 463,89
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.653.088
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.579
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|BFREN
|858,80
|599.442
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|512.606
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|8.177.648
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.222.692
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.694.505.288
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.608.276.379
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.453.999.791
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|981.272.440
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|974.366.690
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.608.276.379
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.694.505.288
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|981.272.440
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.453.999.791
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|974.366.690
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2285
|9,2748
|% 2,88
|
|Frank
|7,7424
|7,7891
|% 3,14
|
|Riyal
|1,8719
|1,8813
|% 2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|28,09
|
|Altın Gr.
|465
|465
|17,84
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.102
|117,80
|
|Tam
|3.142
|3.192
|121,00
|
|Yarım
|1.525
|1.558
|61,40
|
|Çeyrek
|765
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|46,02
|46,02
|1,59
|
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