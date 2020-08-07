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Borsa günü yükselişle tamamladı

07.08.2020 18:34

Son güncelleme : 07.08.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 2,53 değer kazancıyla günü 1.060,59 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,19 puan artarken, toplam  işlem hacmi 25 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 2,54 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,94 ile teknoloji,  tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile madencilik oldu.

Gün içinde 985,38 puan ile 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini  gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımları ile artıya  geçse de bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,88 değer kaybederek düşüşünü  üst üste ikinci haftaya taşıdı.

Analistler, gelecek hafta Çin ve ABD'de sanayi üretimi, İngiltere ve  Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini  bildirdi.

Yurt içi veri gündeminde ise, cuma günü açıklanacak sanayi üretimi ve  ödemeler dengesi verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, yeni tip  koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime  yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin  destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062 En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 185.260 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3919 9,4390 % -0,80  
Frank 7,8748 7,9222 % -0,45  
Riyal 1,9191 1,9287 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 473 473 -6,69  
Cumhuriyet 3.215 3.264 -143,00  
Tam 3.173 3.378 -82,90  
Yarım 1.540 1.652 -24,60  
Çeyrek 773 826 -17,40  
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