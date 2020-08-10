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Borsa günü yükselişle tamamladı

10.08.2020 18:32

Son güncelleme : 10.08.2020 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 1.075,52 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,93 puan artarken, toplam  işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde  0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54  ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile menkul kıymet yatırım  ortaklığı oldu.

Haftanın ilk işlem gününde 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir  izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.070  puanın üstünde tamamladı.

Analistler, yarın Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de  Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs  tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik  gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek olarak öneminin  arttığını kaydeden analistler, 1.070 ve 1.100 seviyelerinin direnç konumunda  olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
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Değişim :  1,41% |  14,93
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,19 295.104 % 10,00  
MZHLD 14,96 82.534 % 10,00  
DARDL 13,75 6.095.664 % 10,00  
POLTK 169,40 886.122 % 10,00  
QNBFL 129,80 35.485.548 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2879 7,2965 % 0,08  
Euro 8,5755 8,5842 % 0,60  
Sterlin 9,5359 9,5837 % 0,52  
Frank 7,9578 8,0058 % -0,00  
Riyal 1,9426 1,9523 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.036 0,56  
Altın Gr. 479 479 1,76  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,91 28,93 0,61  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,15  
B. Petrol 44,88 44,88 0,48  
Seans Raporu 18:05
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