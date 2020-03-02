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Borsa günü yükselişle tamamladı

02.03.2020 18:27

Son güncelleme : 02.03.2020 18:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 107.309,87 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.316,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 2,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise  yüzde 0,57 ile ticaret oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü bir hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde  0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 5,52 46.742.957 % 20,00  
ASUZU 12,20 86.670.559 % 19,96  
AVGYO 1,81 42.939.021 % 19,87  
KARSN 1,97 636.453.480 % 17,96  
TIRE 6,95 67.153.354 % 15,26  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9215 7,9612 % -0,56  
Frank 6,4852 6,5243 % 0,82  
Riyal 1,6530 1,6613 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.598 1.599 19,55  
Altın Gr. 320 320 4,03  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,67 16,71 0,06  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,02  
B. Petrol 50,59 50,59 0,92  
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