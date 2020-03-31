Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 değer kazancıyla 89.643,71 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
31.03.2020 18:18
Son güncelleme : 31.03.2020 18:37
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.584,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 3,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,37 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile iletişim oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.
Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 puanın destek konumunda olduğunu, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0326
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -2,78
|Açılış
|: 340,53
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1652
|8,2061
|% 0,27
|
|Frank
|6,7816
|6,8224
|% -0,72
|
|Riyal
|1,7399
|1,7486
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-10,99
|
|Altın Gr.
|340
|341
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,11
|26,11
|-0,31
|