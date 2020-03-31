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Borsa günü yükselişle tamamladı

31.03.2020 18:18

Son güncelleme : 31.03.2020 18:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 değer kazancıyla 89.643,71 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.584,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 3,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,37 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,39 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 puanın destek konumunda  olduğunu, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.644
Değişim :  1,80% |  1.584,25
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
90.269 En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 0,77 8.248.634 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.845.327 % 10,00  
BMELK 1,10 122.579 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.267.537 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1652 8,2061 % 0,27  
Frank 6,7816 6,8224 % -0,72  
Riyal 1,7399 1,7486 % -0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.611 -10,99  
Altın Gr. 340 341 -2,59  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,20 14,24 0,17  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 26,11 26,11 -0,31  
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