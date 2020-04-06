Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazancıyla 92.071,13 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
06.04.2020 18:15
Son güncelleme : 06.04.2020 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.518,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 3,72 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 9,93 ile spor oldu.
Gün içinde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü 92.071,13 puandan tamamladı.
Analistler, corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.
Yarın, yurt dışında, Almanya'da sanayi üretimim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05360,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 10,14
|Açılış
|: 360,72
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
360,97
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3186
|8,3603
|% 0,98
|
|Frank
|6,8999
|6,9415
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|36,80
|
|Altın Gr.
|359
|360
|9,07
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,92
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,12
|
|B. Petrol
|32,74
|32,74
|-1,37
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