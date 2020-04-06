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Borsa günü yükselişle tamamladı

06.04.2020 18:15

Son güncelleme : 06.04.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazancıyla 92.071,13 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.518,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 3,72 değer  kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 9,93  ile spor oldu.

Gün içinde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü 92.071,13 puandan tamamladı.

Analistler, corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile  birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.

Yarın, yurt dışında, Almanya'da sanayi üretimim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.071
Değişim :  2,81% |  2.518,52
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
92.158 En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3186 8,3603 % 0,98  
Frank 6,8999 6,9415 % 0,56  
Riyal 1,7976 1,8066 % 0,70  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.656 36,80  
Altın Gr. 359 360 9,07  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,86 14,92 0,49  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 0,12  
B. Petrol 32,74 32,74 -1,37  
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