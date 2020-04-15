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Borsa günün ilk yarısında geriledi

15.04.2020 13:18

Son güncelleme : 15.04.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,12 azalışla 96.459,82 puana indi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.089,98 puan azalarak 96.459,82  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 2,57  geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 3,94  ile turizm oldu.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarındaki aşağı yönlü harekete  paralel Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında  olmaya devam ettiğini kaydetti. 

Öğleden sonra, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de  sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi  verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 95.400 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.





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VKING 4,62 6.014.149 % 10,00  
CASA 13,64 183.334 % 10,00  
SODSN 22,62 143.252 % 9,91  
RTALB 8,65 14.709.229 % 9,91  
DERIM 6,00 4.926.982 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5638 8,6068 % -0,19  
Frank 7,0868 7,1295 % 0,26  
Riyal 1,8186 1,8277 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 -7,21  
Altın Gr. 379 379 0,23  
Cumhuriyet 2.423 2.484 4,00  
Tam 2.491 2.556 4,10  
Yarım 1.212 1.244 1,90  
Çeyrek 608 622 1,00  
Gümüş.Ons 15,54 15,57 -0,21  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,02  
B. Petrol 28,43 28,43 -1,17  
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