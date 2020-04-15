Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,12 azalışla 96.459,82 puana indi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
15.04.2020 13:18
Son güncelleme : 15.04.2020 13:24
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.089,98 puan azalarak 96.459,82 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 2,57 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 3,94 ile turizm oldu.
Analistler, bugün küresel pay piyasalarındaki aşağı yönlü harekete paralel Borsa
İstanbul'da satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.400 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.
13:0996.445
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -2.105,02
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:096,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8642
En Düşük
6,8079
13:097,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5029
En Düşük
7,4578
13:09378,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 378,91
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.149
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.709.229
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.926.982
|% 9,89
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|67.574.746
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|THYAO
|10,76
|1.689.467.744
|% -1,28
|
|PGSUS
|61,40
|1.287.677.726
|% -0,32
|
|ASELS
|26,66
|1.243.811.961
|% -2,27
|
|GARAN
|8,34
|621.365.158
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,48
|437.099.425
|% 5,38
|
|THYAO
|10,76
|1.689.467.744
|% -1,28
|
|YKBNK
|1,97
|257.454.585
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,54
|173.346.395
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,63
|66.600.519
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,04
|110.465.483
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5638
|8,6068
|% -0,19
|
|Frank
|7,0868
|7,1295
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,21
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.484
|4,00
|
|Tam
|2.491
|2.556
|4,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|1,90
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,43
|28,43
|-1,17
|