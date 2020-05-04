Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 azalışla 99.443,70 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
04.05.2020 13:29
Son güncelleme : 04.05.2020 13:29
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.666,40 puan azalarak 99.443,70 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 1,43 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,93 ile bilişim oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmesinin, pay piyasalarında satışları tetikleyen en önemli etken olarak öne çıktığını söyledi.
Küresel pay piyasalarına paralel Borsa
İstanbul'da satıcılı seyrin gözlemlendiğini belirten analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edilemeye devam edileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.
13:1499.504
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.605,75
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
13:147,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
13:147,6903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
13:14385,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,45
|Açılış
|: 385,69
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,68
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.111.610
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.124.888
|% 10,00
|
|SERVE
|4,62
|737.690
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|21.273.648
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.352.864
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.275.982
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.319.125
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|527.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,90
|317.120
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|257.211
|% -10,00
|
|GARAN
|8,16
|321.601.924
|% -2,16
|
|GSRAY
|2,67
|283.000.688
|% 3,49
|
|TSPOR
|5,59
|277.787.487
|% 5,47
|
|AFYON
|2,94
|242.148.160
|% 9,70
|
|ASELS
|26,58
|222.967.771
|% -2,06
|
|GSRAY
|2,67
|283.000.688
|% 3,49
|
|AFYON
|2,94
|242.148.160
|% 9,70
|
|ODAS
|1,79
|145.017.963
|% 0,00
|
|AVOD
|2,84
|202.757.740
|% 7,98
|
|DOHOL
|1,83
|107.968.342
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7091
|8,7528
|% -0,24
|
|Frank
|7,2626
|7,3064
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8647
|1,8740
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|7,72
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.522
|7,90
|
|Tam
|2.544
|2.583
|8,10
|
|Yarım
|1.234
|1.263
|4,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,78
|25,78
|-0,66
|