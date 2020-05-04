GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

04.05.2020 13:29

Son güncelleme : 04.05.2020 13:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 azalışla 99.443,70 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.666,40 puan azalarak 99.443,70  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 1,43  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile  taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,93 ile bilişim oldu.

Analistler,  ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gerçekleştirilen  ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmesinin, pay  piyasalarında satışları tetikleyen en önemli etken olarak öne çıktığını söyledi.

Küresel pay piyasalarına paralel Borsa İstanbul'da satıcılı seyrin  gözlemlendiğini belirten analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  ilişkin haber akışının takip edilemeye devam edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin  destek olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1499.504
Değişim :  -1,59% |  -1.605,75
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.909
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRDIN 6,16 23.111.610 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.124.888 % 10,00  
SERVE 4,62 737.690 % 10,00  
KUTPO 12,88 21.273.648 % 9,99  
OYAYO 6,17 11.352.864 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7091 8,7528 % -0,24  
Frank 7,2626 7,3064 % 0,02  
Riyal 1,8647 1,8740 % 0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 7,72  
Altın Gr. 385 385 1,63  
Cumhuriyet 2.468 2.522 7,90  
Tam 2.544 2.583 8,10  
Yarım 1.234 1.263 4,00  
Çeyrek 619 632 1,90  
Gümüş.Ons 15,00 15,05 0,04  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,00  
B. Petrol 25,78 25,78 -0,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru