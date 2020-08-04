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Borsa günün ilk yarısında geriledi

04.08.2020 13:21

Son güncelleme : 04.08.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 1.124,69 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,21 puan azalarak 1.124,69 seviyesine  inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 6,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile ticaret  oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi'nin  (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58 artış ile beklentilerin altında  gerçekleşmesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma  Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), temmuzda 56,9'a yükselerek Şubat 2011'den beri en  yüksek seviyeyi görmesiyle birlikte 1.143,26 puana kadar yükseldi.  BIST 100  endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.125 seviyesinin altında dengelendi.

Analistler, KDV indirimlerinin pay piyasalarını desteklemesinin  beklendiğini ifade ederek, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve yeni tip corona virüs salgınının tedavisine ilişkin haber akışının piyasaların yönü  üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında, ABD'de açıklanacak fabrika siparişleri  verisinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  1.120 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




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DESA 8,69 38.948.383 % 10,00  
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DOKTA 37,44 7.286.826 % 9,99  
FRIGO 31,10 446.443 % 9,97  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0512 9,0965 % -0,09  
Frank 7,5669 7,6125 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.976 -1,33  
Altın Gr. 441 441 -0,48  
Cumhuriyet 2.972 3.017 -2,00  
Tam 2.986 3.015 -21,30  
Yarım 1.450 1.469 -10,40  
Çeyrek 727 737 -5,20  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 -0,01  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,00  
B. Petrol 43,52 43,52 -0,63  
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