Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,24 değer kaybederek 1.056,39 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
06.08.2020 13:25
Son güncelleme : 06.08.2020 13:25
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,40 puan azalarak 1.056,39 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 3,91 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,24 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
13:091.043
En Yüksek
|Değişim
|: -4,49%
|| -49,05
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.039
13:097,2732
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,2286
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2814
En Düşük
7,0287
13:098,6814
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 0,3047
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6814
En Düşük
8,3315
13:09477,79
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 16,00
|Açılış
|: 477,79
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
479,22
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|87.793.653
|% 9,98
|
|GLRYH
|16,58
|43.315.992
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,80
|4.188.932
|% 9,80
|
|AYES
|5,25
|227.734
|% 8,47
|
|FRIGO
|35,50
|1.152.854
|% 8,23
|
|ESCOM
|3,06
|6.471.115
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|3.591.639
|% -10,00
|
|FLAP
|3,51
|10.572.571
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|7.850.161
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|3.235.827
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|805.933.902
|% -7,66
|
|SISE
|5,78
|665.201.869
|% -7,37
|
|GARAN
|6,57
|638.063.519
|% -3,10
|
|TRKCM
|3,74
|560.296.646
|% -5,56
|
|GUSGR
|5,18
|474.321.679
|% -8,80
|
|EKGYO
|1,93
|805.933.902
|% -7,66
|
|ODAS
|2,22
|378.300.160
|% -5,13
|
|TRKCM
|3,74
|560.296.646
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,04
|264.282.711
|% -3,32
|
|SISE
|5,78
|665.201.869
|% -7,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5097
|9,5574
|% 3,22
|
|Frank
|7,9419
|7,9897
|% 2,80
|
|Riyal
|1,9253
|1,9349
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|9,86
|
|Altın Gr.
|477
|477
|15,48
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|129,00
|
|Tam
|3.252
|3.341
|157,40
|
|Yarım
|1.578
|1.626
|72,10
|
|Çeyrek
|792
|818
|39,80
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,36
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|-0,03
|