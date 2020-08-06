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Borsa günün ilk yarısında geriledi

06.08.2020 13:25

Son güncelleme : 06.08.2020 13:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,24 değer kaybederek 1.056,39 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,40 puan azalarak 1.056,39  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 3,91  değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,24  ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve  ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu söyledi.

Yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık  işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini  belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060  seviyelerinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,18 87.793.653 % 9,98  
GLRYH 16,58 43.315.992 % 9,95  
ROYAL 2,80 4.188.932 % 9,80  
AYES 5,25 227.734 % 8,47  
FRIGO 35,50 1.152.854 % 8,23  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5097 9,5574 % 3,22  
Frank 7,9419 7,9897 % 2,80  
Riyal 1,9253 1,9349 % 2,78  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.048 2.048 9,86  
Altın Gr. 477 477 15,48  
Cumhuriyet 3.249 3.298 129,00  
Tam 3.252 3.341 157,40  
Yarım 1.578 1.626 72,10  
Çeyrek 792 818 39,80  
Gümüş.Ons 27,71 27,75 0,78  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,36  
B. Petrol 45,16 45,16 -0,03  
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