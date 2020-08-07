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Borsa günün ilk yarısında geriledi

07.08.2020 13:27

Son güncelleme : 07.08.2020 13:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,37 değer kaybederek 1.009,89 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,51 puan azalarak 1.009,89  seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 2,59  değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,57  ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını  sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini bildirdi.

Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, konuyla ilgili  gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki  tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip  edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1000,00 seviyesinin  destek olarak öne çıktığını söyledi.




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Tam 3.299 3.471 10,70  
Yarım 1.602 1.672 -4,60  
Çeyrek 803 841 -2,30  
Gümüş.Ons 28,14 28,19 -0,76  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 -0,04  
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