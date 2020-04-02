GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

02.04.2020 13:21

Son güncelleme : 02.04.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 88.844,45 puana düştü.



AA

Güne yükselişle başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde düşüşe geçen  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,68 puan  azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 1,21 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,53 ile  finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek,  küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı  haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret  dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip  edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın  destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:0688.765
Değişim :  -0,36% |  -320,54
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409 En Düşük
88.650
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 5,08 1.631.889 % 9,96  
BMELK 1,33 76.580 % 9,92  
IZTAR 2,05 260.029 % 9,63  
TDGYO 2,51 1.703.539 % 9,61  
TACTR 2,17 26.836 % 9,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3145 8,3562 % 0,59  
Frank 6,8962 6,9377 % -0,27  
Riyal 1,7723 1,7812 % -0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.590 -2,16  
Altın Gr. 342 342 -1,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,15 14,19 0,22  
Gümüş Gr. 3,04 3,05 0,03  
B. Petrol 27,12 27,12 2,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru