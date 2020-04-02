Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 88.844,45 puana düştü.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
02.04.2020 13:21
Son güncelleme : 02.04.2020 13:21
AA
Güne yükselişle başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde düşüşe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,53 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini ifade etti.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı haftalık para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
13:0688.765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -320,54
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
13:066,6918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
13:067,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
13:06341,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,42
|Açılış
|: 341,72
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.631.889
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|IZTAR
|2,05
|260.029
|% 9,63
|
|TDGYO
|2,51
|1.703.539
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|3.278.464
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|619.385
|% -9,91
|
|TMPOL
|4,22
|5.455.759
|% -9,83
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|CASA
|8,82
|43.297
|% -9,72
|
|PETKM
|3,45
|1.017.251.669
|% 3,60
|
|SASA
|7,72
|336.967.636
|% -2,28
|
|GSRAY
|2,35
|268.197.437
|% -3,69
|
|ECILC
|4,62
|255.396.706
|% 3,12
|
|GARAN
|7,75
|246.767.134
|% -1,15
|
|PETKM
|3,45
|1.017.251.669
|% 3,60
|
|GSRAY
|2,35
|268.197.437
|% -3,69
|
|IHLGM
|1,02
|87.707.244
|% -4,67
|
|ODAS
|1,38
|92.164.696
|% -1,43
|
|ZOREN
|1,10
|66.766.818
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3145
|8,3562
|% 0,59
|
|Frank
|6,8962
|6,9377
|% -0,27
|
|Riyal
|1,7723
|1,7812
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|-2,16
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,12
|27,12
|2,38
|