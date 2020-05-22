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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

22.05.2020 13:22

Son güncelleme : 22.05.2020 13:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 artışla 102.672,23 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 23,30 puan artarak 102.672,23 seviyesine yükselirken, toplam işlem  hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 azalırken, holding endeksi  yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  1,93 ile gıda, içecek,  en çok kaybettiren ise yüzde 1,46 ile taş, toprak oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği  endişelerinin dünya borsalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek,  konuyla ilgili açıklamalar ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber  akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı  tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin  gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.




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CMENT 39,10 3.450.353 % 9,96  
INTEM 10,61 8.241.446 % 9,95  
CASA 22,36 494.673 % 9,93  
SKTAS 3,47 20.035.259 % 9,81  
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Frank 6,9721 7,0141 % 0,02  
Riyal 1,8070 1,8161 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 7,29  
Altın Gr. 380 380 2,60  
Cumhuriyet 2.454 2.487 13,00  
Tam 2.526 2.552 13,30  
Yarım 1.232 1.247 6,50  
Çeyrek 616 624 3,20  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 -0,09  
Gümüş Gr. 3,73 3,73 -0,01  
B. Petrol 34,59 34,59 -1,48  
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