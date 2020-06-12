Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 109.190,21 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
12.06.2020 13:19
Son güncelleme : 12.06.2020 13:27
AA
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,80 puan artarak 109.190,21 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile madencilik oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
13:12109.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 86,25
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
13:126,8348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
13:127,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
13:12380,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,70
|Açılış
|: 380,72
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,50
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.883.004
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.143.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.181,60
|1.408.818
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|8.664
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|2.665.506
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|72.168
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|197.230
|% -9,98
|
|EGCEY
|1,45
|751.004
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|979.737
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,96
|1.127.651
|% -9,43
|
|ASELS
|32,38
|639.271.364
|% 0,43
|
|GARAN
|8,13
|498.611.073
|% -0,37
|
|ECILC
|5,98
|454.723.214
|% 4,73
|
|EKGYO
|1,93
|376.592.572
|% -0,52
|
|PETKM
|3,94
|324.208.705
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,93
|376.592.572
|% -0,52
|
|TSKB
|1,28
|234.247.525
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,58
|276.651.316
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,74
|73.565.722
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|87.132.364
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6025
|8,6457
|% 0,08
|
|Frank
|7,1786
|7,2219
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8132
|1,8223
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,56
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.487
|1,50
|
|Tam
|2.534
|2.556
|1,60
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|0,80
|
|Çeyrek
|618
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
|