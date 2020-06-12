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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

12.06.2020 13:19

Son güncelleme : 12.06.2020 13:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 109.190,21 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki  kapanışa göre 34,80 puan artarak 109.190,21 seviyesine çıkarken, toplam işlem  hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 1,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile madencilik oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD, Michigan Üniversitesi  tüketici güven  endeksi, ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini  belirterek,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin  destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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RTALB 30,14 55.143.400 % 10,00  
ISBIR 1.181,60 1.408.818 % 10,00  
KSTUR 42,12 8.664 % 9,97  
DAGHL 11,61 2.665.506 % 9,94  
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Sterlin 8,6025 8,6457 % 0,08  
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Altın Gr. 381 381 0,70  
Cumhuriyet 2.462 2.487 1,50  
Tam 2.534 2.556 1,60  
Yarım 1.237 1.247 0,80  
Çeyrek 618 624 0,40  
Gümüş.Ons 17,61 17,65 -0,02  
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