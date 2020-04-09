Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artışla 94.340,15 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
09.04.2020 13:21
Son güncelleme : 09.04.2020 13:30
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.114,93 puan artarak 94.340,15 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile bilişim, tek gerileyen yüzde ise 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, salgının ivme kaybettiğine yönelik beklentilerin küresel pay piyasalarını olumlu etkilediğini söyledi.
Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para
ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
13:1494.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.209,58
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:146,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7358
13:147,3548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3405
13:14360,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,58
|Açılış
|: 360,72
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.859.122
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.495.941
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.334.013
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.521.787
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.140.595
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TDGYO
|2,63
|3.636.968
|% -6,74
|
|TIRE
|7,19
|15.446.998
|% -5,15
|
|AYCES
|17,10
|554.090
|% -5,00
|
|ETYAT
|1,50
|6.080.234
|% -4,46
|
|GARAN
|8,02
|454.118.213
|% 1,91
|
|ECILC
|4,62
|359.240.746
|% 7,69
|
|ASELS
|25,18
|355.111.830
|% 0,72
|
|THYAO
|9,73
|343.989.668
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,61
|330.878.590
|% 3,57
|
|GSRAY
|2,61
|330.878.590
|% 3,57
|
|YKBNK
|1,92
|211.000.565
|% 1,59
|
|ECILC
|4,62
|359.240.746
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,57
|34.420.637
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,97
|229.202.299
|% 7,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3585
|8,4004
|% 0,02
|
|Frank
|6,9246
|6,9663
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7878
|1,7968
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|18,60
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,27
|34,27
|1,43
|