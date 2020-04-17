Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 98.158,78 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
17.04.2020 13:14
Son güncelleme : 17.04.2020 13:14
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.909,68 puan artarak 98.158,78 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 2,26 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmelerle küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel Borsa
İstanbul'un da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketi, yurt dışında ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
12:5898.101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 1.851,51
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
12:586,9433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9073
12:587,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4923
12:58377,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -6,25
|Açılış
|: 377,52
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|19.263.841
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|13.618.178
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.064.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.132.644
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.386.050
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,38
|6.603.316
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,50
|1.045.591.960
|% 3,17
|
|THYAO
|10,52
|459.086.474
|% 3,54
|
|ASELS
|27,32
|402.074.618
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,80
|349.462.880
|% 2,65
|
|GARAN
|8,47
|321.811.264
|% 2,67
|
|IHLAS
|0,67
|70.484.679
|% 0,00
|
|KARSN
|1,46
|151.822.389
|% 5,80
|
|IHLGM
|1,07
|77.716.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|144.843.205
|% 3,08
|
|AKBNK
|5,80
|349.462.880
|% 2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6030
|8,6462
|% -0,25
|
|Frank
|7,1212
|7,1641
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8433
|1,8525
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-24,86
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,30
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,70
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|27,83
|27,83
|0,01
|