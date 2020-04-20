Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 98.946,85 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20.04.2020 13:25
Son güncelleme : 20.04.2020 13:25
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 767,03 puan artarak 98.946,85 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,46 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle Borsa
İstanbul'un, dünya borsalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.
Öğleden sonra, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, ABD'de açıklanacak Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
13:0998.820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 639,89
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.281
13:096,9288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9449
En Düşük
6,8741
13:097,5306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
13:09373,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,44
|Açılış
|: 373,81
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
375,71
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|157.876
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|320.594
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|77.313.959
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.059.243
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|17.634.944
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|5.714.160
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|204.149
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|86.128
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,81
|117.167.746
|% -7,26
|
|IHEVA
|1,73
|21.748.389
|% -4,42
|
|GARAN
|8,42
|389.185.615
|% 0,36
|
|THYAO
|10,56
|366.314.726
|% 0,38
|
|ASELS
|27,44
|361.690.127
|% 1,18
|
|ISFIN
|3,25
|294.566.432
|% 3,50
|
|MGROS
|29,84
|214.534.658
|% 2,33
|
|ISFIN
|3,25
|294.566.432
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,01
|148.175.521
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|109.956.671
|% 5,48
|
|GUSGR
|2,84
|193.829.392
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,18
|125.903.245
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6169
|8,6601
|% -0,25
|
|Frank
|1,8417
|1,8509
|% 0,12
|
|Riyal
|373,5350
|373,8070
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-4,34
|
|Altın Gr.
|374
|375
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.463
|-60,50
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-58,50
|
|Yarım
|1.204
|1.233
|-30,30
|
|Çeyrek
|604
|617
|-15,10
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|27,21
|27,21
|-0,87
|