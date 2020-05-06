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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

06.05.2020 13:14

Son güncelleme : 06.05.2020 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 artışla 99.066,77 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 329,25 puan artarak 99.066,77  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,20  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile taş, toprak oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de ADP özel sektör  istihdamı verisinin takip edileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası  yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan  gelebilecek açıklamaların da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda  olduğunu kaydetti.





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