Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 artışla 99.066,77 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06.05.2020 13:14
Son güncelleme : 06.05.2020 13:14
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 329,25 puan artarak 99.066,77 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile taş, toprak oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı verisinin takip edileceğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
12:5798.942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 204,13
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.983
En Düşük
98.069
12:577,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0854
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
12:577,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:57392,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,63
|Açılış
|: 392,07
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.263.145
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.317.127
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|117.284.088
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,34
|165.294.651
|% -9,23
|
|CMBTN
|42,52
|4.922.449
|% -8,60
|
|DEVA
|15,18
|31.599.498
|% -5,30
|
|KNFRT
|10,79
|15.536.323
|% -4,77
|
|KRDMD
|2,42
|521.508.407
|% 7,08
|
|GARAN
|8,09
|290.915.085
|% -0,61
|
|ASELS
|27,22
|252.324.234
|% 0,59
|
|TSPOR
|5,88
|224.905.178
|% 2,62
|
|GUSGR
|3,11
|179.134.898
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,42
|521.508.407
|% 7,08
|
|ODAS
|1,85
|166.972.199
|% 2,21
|
|KARSN
|1,85
|161.604.031
|% 6,94
|
|GUSGR
|3,11
|179.134.898
|% 4,71
|
|YKBNK
|2,08
|102.884.795
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8395
|8,8838
|% 0,71
|
|Frank
|7,3172
|7,3613
|% 0,94
|
|Riyal
|1,9019
|1,9114
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-3,40
|
|Altın Gr.
|391
|391
|3,05
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.558
|17,90
|
|Tam
|2.583
|2.625
|22,40
|
|Yarım
|1.260
|1.283
|10,90
|
|Çeyrek
|628
|642
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,28
|31,28
|0,31
|