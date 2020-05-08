Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 98.575,90 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08.05.2020 13:25
Son güncelleme : 08.05.2020 13:25
AA
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 177,09 puan artarak 98.575,90 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,12 ile madencilik oldu.
Analistler, saat 15.30'da ABD'de yayımlanacak istihdam raporu öncesi küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
13:0998.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 123,91
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
13:097,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
13:097,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
13:09393,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,82
|Açılış
|: 393,66
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.346
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.243
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.166.357
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.843.401
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.139.753
|% 9,99
|
|AYCES
|23,12
|164.283
|% -7,52
|
|RODRG
|2,27
|1.100.278
|% -6,20
|
|HDFGS
|2,38
|21.603.419
|% -5,93
|
|BURVA
|18,21
|3.500.051
|% -5,65
|
|NIBAS
|8,50
|1.000.356
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,54
|795.293.791
|% -2,31
|
|GARAN
|8,02
|447.205.348
|% 0,00
|
|SASA
|9,61
|327.031.810
|% 2,45
|
|HALKB
|5,34
|322.748.156
|% 2,89
|
|PETUN
|22,54
|317.059.348
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,54
|795.293.791
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,12
|313.341.129
|% -0,47
|
|HALKB
|5,34
|322.748.156
|% 2,89
|
|VAKBN
|4,59
|260.364.480
|% 2,00
|
|TSKB
|1,03
|58.941.879
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7731
|8,8171
|% 0,01
|
|Frank
|7,2898
|7,3337
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|6,31
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.572
|3,20
|
|Tam
|2.593
|2.639
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,60
|
|Çeyrek
|631
|645
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,52
|