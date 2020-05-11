Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 98.280,41 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
11.05.2020 13:13
Son güncelleme : 11.05.2020 13:24
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 435,21 puan artarak 98.280,41 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,34 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile metal
ana sanayi oldu.
Analistler, makroekonomik veri gündeminin zayıf olduğunu ve yeni tip corona virüs salgınıyla ilgili haber akışının takip edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
13:0898.310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 464,53
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
13:087,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
13:087,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
13:08387,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,86
|Açılış
|: 387,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,77
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|15.758
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.420.898
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.732.619
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.052.327
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|25.774
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,98
|68.489.532
|% -7,74
|
|HALKS
|3,70
|207.294
|% -7,27
|
|KRDMB
|2,55
|54.363.891
|% -6,25
|
|RAYSG
|6,65
|1.909.645
|% -6,21
|
|GLBMD
|2,89
|9.699.989
|% -6,17
|
|ISFIN
|3,85
|501.854.401
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,37
|410.361.728
|% -2,47
|
|ALKIM
|14,48
|319.600.035
|% 9,86
|
|MGROS
|31,28
|311.865.189
|% 5,46
|
|GARAN
|7,87
|286.522.111
|% 0,13
|
|KRDMD
|2,37
|410.361.728
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,85
|501.854.401
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,16
|144.729.362
|% 5,45
|
|ISGYO
|1,60
|123.167.396
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|187.800.028
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7219
|8,7657
|% -0,48
|
|Frank
|7,2522
|7,2959
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,13
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.542
|-27,20
|
|Tam
|2.562
|2.608
|-27,90
|
|Yarım
|1.250
|1.275
|-13,70
|
|Çeyrek
|623
|638
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|-0,72
|