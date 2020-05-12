Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 98.671,08 puana yükseldi.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
12.05.2020 13:19
Son güncelleme : 12.05.2020 13:19
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 878,85 puan artarak 98.671,08 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin kısa vadede önemli direnç konumuna geldiğini, 97.200 ve 95.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.
13:0498.692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 899,37
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.741
En Düşük
97.740
13:047,0302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0429
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
13:047,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0376
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
13:04385,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 385,41
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.771
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.160.148
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.314
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|637.936
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|51.448.031
|% -6,19
|
|SEYKM
|10,96
|20.741.270
|% -4,94
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|RODRG
|2,25
|190.695
|% -4,26
|
|ECILC
|5,32
|439.040.443
|% 7,91
|
|ISFIN
|3,77
|361.655.024
|% -3,33
|
|ALKIM
|15,93
|310.142.203
|% 9,94
|
|MGROS
|33,36
|295.167.707
|% 5,57
|
|ASELS
|27,14
|280.388.958
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,18
|172.502.567
|% -2,48
|
|KRDMD
|2,39
|279.821.147
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,60
|70.232.945
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,77
|361.655.024
|% -3,33
|
|CEMAS
|1,07
|96.772.807
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6456
|8,6890
|% -0,59
|
|Frank
|7,2057
|7,2491
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8661
|1,8754
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,68
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,60
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-14,00
|
|Yarım
|1.247
|1.266
|-6,80
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|0,57
|