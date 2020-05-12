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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

12.05.2020 13:19

Son güncelleme : 12.05.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 98.671,08 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 878,85 puan artarak 98.671,08  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,99  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,61 ile finansal kiralama, faktoring  oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin  takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000  seviyelerinin kısa vadede önemli direnç konumuna geldiğini, 97.200 ve 95.500'ün  destek olarak öne çıktığını bildirdi.




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