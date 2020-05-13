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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

13.05.2020 13:20

Son güncelleme : 13.05.2020 13:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 100.433,44 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 817,56 puan artarak 100.433,44  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,64  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile  finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile metal ana sanayi  oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki  artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve  ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların  güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Öğleden sonra, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip  edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000  seviyesinin aşılması durumunda 102.500 direncinin gündeme gelebileceğini, 97.200  desteğinin ise güçlendiğini söyledi.




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