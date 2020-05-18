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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

18.05.2020 13:14

Son güncelleme : 18.05.2020 13:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.805,27 puan artarak 101.573,42   seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,84  artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,56  ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün  geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği  beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bugün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğini alan BIST 100  endeksinin, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruduğunu dile getiren analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın  destek olarak öne çıktığını bildirdi.




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Yarım 1.255 1.276 12,50  
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Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
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