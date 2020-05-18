Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18.05.2020 13:14
Son güncelleme : 18.05.2020 13:29
AA
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.805,27 puan artarak 101.573,42 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,84 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.
Bugün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğini alan BIST 100 endeksinin, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
13:13101.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 1.751,58
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.598
En Düşük
100.897
13:136,8604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
13:137,4113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
13:13389,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,18
|Açılış
|: 389,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|CRDFA
|2,75
|603.747
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.269.521
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.138.478
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.103.917
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.256,90
|563.826
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.785,00
|140.455
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|93.028
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|52.689.133
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|103.044
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|544.374
|% -9,99
|
|SASA
|10,83
|843.118.938
|% 6,80
|
|THYAO
|10,85
|549.004.561
|% 2,55
|
|ALKIM
|13,19
|459.168.572
|% -7,11
|
|ISFIN
|4,08
|380.105.109
|% 4,62
|
|PGSUS
|54,10
|345.017.970
|% 6,29
|
|EKGYO
|1,30
|153.148.350
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|114.316.990
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,08
|380.105.109
|% 4,62
|
|SASA
|10,83
|843.118.938
|% 6,80
|
|ADESE
|1,55
|109.930.903
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2931
|8,3346
|% -0,45
|
|Frank
|7,0250
|7,0674
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|20,94
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.544
|25,00
|
|Tam
|2.571
|2.610
|25,70
|
|Yarım
|1.255
|1.276
|12,50
|
|Çeyrek
|627
|638
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|34,25
|34,25
|1,75
|