GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

21.05.2020 13:17

Son güncelleme : 21.05.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 102.935,72 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 771,25 puan artarak 102.935,72  seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,86  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında  en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile  ticaret,  en çok kaybettiren ise yüzde 2,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı  oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz  kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi ile haftalık işsizlik başvuruları verisinin öne çıktığını,  ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip  edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.200 ve  105.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük  çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17  ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı)  indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50  baz puan oldu. 22 Nisan'daki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika  faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:01102.896
Değişim :  0,72% |  738,46
Açılış :  102.224  
Önceki Kapanış :  102.158  
En Yüksek
103.180 En Düşük
102.224
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 15,24 327.690 % 9,96  
TKURU 20,86 655.233 % 9,96  
CMENT 35,56 2.413.200 % 9,96  
MRSHL 61,25 4.089.473 % 9,96  
YONGA 22,32 291.187 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3050 8,3467 % 0,22  
Frank 7,0182 7,0605 % 0,09  
Riyal 1,8081 1,8172 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 -15,27  
Altın Gr. 379 379 -2,81  
Cumhuriyet 2.452 2.484 -18,80  
Tam 2.524 2.549 -19,20  
Yarım 1.232 1.246 -9,40  
Çeyrek 616 623 -4,70  
Gümüş.Ons 17,23 17,28 -0,31  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 -0,06  
B. Petrol 36,35 36,35 0,60  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru