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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

27.05.2020 13:14

Son güncelleme : 27.05.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 artışla 104.746,77 puana çıktı.



AA

Günün ilk yarısında güçlü yükselen BIST 100 endeksi, saat 13.00  itibarıyla önceki kapanışa göre 1.722,43 puan artarak 104.746,77 seviyesine  yükselirken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 2,41  artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde  7,38 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin azalan endişelerle birlikte ekonomilerin yeniden açılma  sürecinin risk iştahını artırdığını, Borsa İstanbul'da da küresel pay  piyasalarına paralel güçlü alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu  ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin  direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:03104.718
Değişim :  1,64% |  1.693,68
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.036 En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 4,07 3.267.097 % 10,00  
KENT 473,60 12.105.781 % 9,99  
ALCTL 21,30 11.883.590 % 9,96  
YAPRK 12,26 8.415.863 % 9,96  
PNSUT 21,04 36.826.908 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3417 8,3835 % 1,18  
Frank 6,9638 7,0058 % 0,74  
Riyal 1,7984 1,8074 % 1,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 -2,54  
Altın Gr. 372 372 3,29  
Cumhuriyet 2.411 2.442 11,50  
Tam 2.482 2.505 11,90  
Yarım 1.211 1.225 5,70  
Çeyrek 606 613 3,50  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 0,09  
Gümüş Gr. 3,75 3,76 0,06  
B. Petrol 35,91 35,91 -0,26  
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