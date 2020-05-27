Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 artışla 104.746,77 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
27.05.2020 13:14
Son güncelleme : 27.05.2020 13:19
AA
Günün ilk yarısında güçlü yükselen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.722,43 puan artarak 104.746,77 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 2,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 7,38 ile ulaştırma oldu.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin azalan endişelerle birlikte ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, Borsa
İstanbul'da da küresel pay piyasalarına paralel güçlü alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.
Öğleden sonra yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
13:03104.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.693,68
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:036,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:037,4666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0758
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4750
En Düşük
7,3528
13:03372,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,45
|Açılış
|: 372,07
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.267.097
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.105.781
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.883.590
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.415.863
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|36.826.908
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.052.019
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.523.982
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.517.923
|% -9,94
|
|THYAO
|12,10
|1.083.721.381
|% 7,94
|
|GARAN
|7,61
|597.480.586
|% 0,93
|
|PGSUS
|57,50
|470.140.572
|% 6,98
|
|ASELS
|29,86
|392.507.144
|% 1,98
|
|SOKM
|12,36
|356.496.794
|% 4,22
|
|THYAO
|12,10
|1.083.721.381
|% 7,94
|
|GSRAY
|2,92
|239.270.912
|% 8,55
|
|YKBNK
|2,20
|174.162.539
|% 0,46
|
|GARAN
|7,61
|597.480.586
|% 0,93
|
|KRDMD
|2,53
|195.091.602
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3417
|8,3835
|% 1,18
|
|Frank
|6,9638
|7,0058
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,54
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.442
|11,50
|
|Tam
|2.482
|2.505
|11,90
|
|Yarım
|1.211
|1.225
|5,70
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,06
|
|B. Petrol
|35,91
|35,91
|-0,26
|