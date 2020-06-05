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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

05.06.2020 13:16

Son güncelleme : 05.06.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 109.690,62 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 153,70 puan artarak 109.690,62  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 1,62 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,06 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.434,40 puana kadar çıkarak  yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra  yayımlanmasının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin istihdam  raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1",  görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsatan analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600  direncinin gündeme geleceğini bildirdi.




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Değişim :  0,12% |  127,48
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En Yüksek
110.434 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 223.554 % 10,00  
MRSHL 101,80 27.616.285 % 9,99  
RTALB 18,73 44.389.558 % 9,98  
IZTAR 5,85 1.888.177 % 9,96  
AYCES 31,40 1.571.759 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5261 8,5689 % 0,55  
Frank 7,0428 7,0852 % 0,07  
Riyal 1,7978 1,8069 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 372 372 -0,40  
Cumhuriyet 2.410 2.438 -9,20  
Tam 2.481 2.505 -13,20  
Yarım 1.211 1.225 -4,60  
Çeyrek 605 612 -2,40  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
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