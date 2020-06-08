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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

08.06.2020 13:14

Son güncelleme : 08.06.2020 13:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 110.922,88 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 901,05 puan artarak 110.922,88  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,08  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,11 ile  spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak  nitelendirdiği 111.000 seviyesinin üzerini test etmesinin ardından bu seviyenin  hemen altında dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar  canlanmasının, pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün açıklanacak önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen  Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip  edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın  destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 3,08 46.804.051 % 10,00  
AYCES 34,54 2.116.524 % 10,00  
CMENT 27,50 8.165.464 % 10,00  
RTALB 20,60 6.774.763 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.223.017 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5686 8,6115 % 0,28  
Frank 7,0174 7,0597 % 0,23  
Riyal 1,8021 1,8111 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 9,36  
Altın Gr. 370 370 3,33  
Cumhuriyet 2.400 2.432 -15,30  
Tam 2.471 2.503 -15,90  
Yarım 1.206 1.220 -9,50  
Çeyrek 603 610 -4,80  
Gümüş.Ons 17,64 17,67 0,23  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,07  
B. Petrol 42,70 42,70 0,40  
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