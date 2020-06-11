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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

11.06.2020 13:10

Son güncelleme : 11.06.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 110.050,22 puana yükseldi.



AA

Güne, küresel pay piyasalarına paralel düşüşle başlayan BIST 100  endeksi, ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi etti. BIST 100 endeksi, Saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 271,28 puan artarak 110.050,22 seviyesine  çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 2,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı  Jerome Powell'ın konuşması sonrası küresel pay piyasalarında düzeltme eğiliminin  gözlemlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını kaydetti.

Öğleden sonra,  yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri,  yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi  verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç  konumuna geldiğini söyledi.




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En Yüksek
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108.956
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 3.323.023 % 10,00  
ARDYZ 32,36 137.797.661 % 9,99  
GLRYH 11,80 54.553.866 % 9,97  
YUNSA 14,45 124.908.036 % 9,97  
ISBIR 1.074,00 1.500.187 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5896 8,6327 % -0,21  
Frank 7,1817 7,2249 % 0,47  
Riyal 1,8044 1,8134 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 -6,31  
Altın Gr. 378 378 -0,32  
Cumhuriyet 2.450 2.474 -7,90  
Tam 2.522 2.543 -8,00  
Yarım 1.231 1.241 -2,00  
Çeyrek 615 621 -1,40  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,21  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 -0,04  
B. Petrol 40,59 40,59 -1,14  
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