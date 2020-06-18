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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

18.06.2020 13:15

Son güncelleme : 18.06.2020 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 değer kazanarak 112.390,57 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.450,62 puan artarak 112.390,57 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,56 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,55 ile sigorta oldu.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, kısa vadeli yeni hedefin ise 116.000 seviyesi olarak öne çıktığını aktardı.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:00112.380
Değişim :  1,30% |  1.440,25
Açılış :  111.117  
Önceki Kapanış :  110.940  
En Yüksek
112.479 En Düşük
111.117
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 9,26 8.702.205 % 9,98  
TSPOR 8,05 166.218.452 % 9,97  
METUR 2,32 18.510.492 % 9,95  
KRDMB 2,99 104.428.004 % 9,93  
KRDMA 3,10 46.612.196 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5465 8,5894 % -0,24  
Frank 7,2009 7,2443 % 0,21  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 0,69  
Altın Gr. 382 382 2,10  
Cumhuriyet 2.485 2.498 11,30  
Tam 2.550 2.563 11,60  
Yarım 1.242 1.253 5,60  
Çeyrek 623 627 2,80  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 0,09  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,04  
B. Petrol 41,08 41,08 0,37  
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