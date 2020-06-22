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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22.06.2020 13:11

Son güncelleme : 22.06.2020 13:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazanarak 115.125,14 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.513,25 puan artarak 115.125,14  seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,92 ve holding endeksi yüzde 1,23  artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile  taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak  nitelendirdiği 115.200 seviyesini aşarak 115.377,08 puana kadar çıktı ve 25  Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının  gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Öğleden sonra ABD'de 2. el konut satışları, Euro Bölgesi'nde tüketici  güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler,  teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda  olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,72 78.341.882 % 9,98  
GLRYH 15,36 27.522.346 % 9,95  
GLBMD 5,09 620.729 % 9,94  
MNDRS 3,35 24.345.143 % 9,84  
ULAS 4,13 7.653.696 % 9,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4799 8,5224 % 0,62  
Frank 7,1865 7,2297 % 0,38  
Riyal 1,8228 1,8319 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 4,04  
Altın Gr. 385 385 1,24  
Cumhuriyet 2.502 2.515 28,30  
Tam 2.567 2.578 27,00  
Yarım 1.251 1.261 14,10  
Çeyrek 627 631 7,00  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,29  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,07  
B. Petrol 42,24 42,24 0,05  
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